«Ситуация в России резко изменится, когда начнётся осенняя призывная кампания или мобилизации, когда экономика начнет рушиться, мы все ощутим это банкротство»,- заявил экс-депутат Мосгордумы VII созыва, правозащитник Евгений Ступин.

Ступин прогнозирует две ключевые проблемы в России на осень: новую волну мобилизации и резкое ухудшение экономической ситуации. По его словам, хотя сейчас многие россияне могут не ощущать полного масштаба кризиса, ситуация резко изменится с началом осенней призывной кампании.

Экс-депутат предупредил, что экономические трудности станут более ощутимыми для рядовых граждан, что приведет к осознанию истинного положения дел в стране. Он использовал термин «банкротство» для описания не только экономической ситуации, но и общего политического курса России.