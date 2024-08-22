Главы «Моссада» и ШАБАК прибыли в Каир
22 августа 2024, 21:57 508
Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прибыли в Каир для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Руководители «Моссад» и ШАБАК прибыли в Каир для продолжения переговоров по возвращению заложников», - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!