Таинственный визит главы ЦРУ на Балканы

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс неожиданно посетил Боснию и Сербию. Визиты прошли во вторник, 20 августа. По итогам поездки в Сараево стали известны как главная тема переговоров — «сепаратистская активность президента Республики Сербской Милорада Додика», так и круг собеседников — члены Президиума Боснии и руководство спецслужб.

А вот посещение Белграда главой ЦРУ было покрыто плотной завесой секретности, без каких-либо сообщений и утечек о темах и участниках переговоров. Знакомые с позицией сербского руководства источники «Ъ» объясняют это «деликатностью позиции, в которой сейчас оказался Белград».

Региональные эксперты полагают, что целью визита Уильяма Бёрнса в Сербию была попытка в условиях глобальной напряженности предотвратить новую эскалацию в Косово и Боснии.