USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Новость дня
Мощный удар Украины по россиянам в Курске

Таинственный визит главы ЦРУ на Балканы

22 августа 2024, 22:44 695

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс неожиданно посетил Боснию и Сербию. Визиты прошли во вторник, 20 августа. По итогам поездки в Сараево стали известны как главная тема переговоров — «сепаратистская активность президента Республики Сербской Милорада Додика», так и круг собеседников — члены Президиума Боснии и руководство спецслужб.

А вот посещение Белграда главой ЦРУ было покрыто плотной завесой секретности, без каких-либо сообщений и утечек о темах и участниках переговоров. Знакомые с позицией сербского руководства источники «Ъ» объясняют это «деликатностью позиции, в которой сейчас оказался Белград».

Региональные эксперты полагают, что целью визита Уильяма Бёрнса в Сербию была попытка в условиях глобальной напряженности предотвратить новую эскалацию в Косово и Боснии.

Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 907
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4017
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 4248
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 27306
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту; все еще актуально
22 августа 2024, 14:48 6464
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 6089
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана фото; видео, все еще актуально
22 августа 2024, 15:26 4316
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий, все еще актуально
22 августа 2024, 12:36 4219
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар видео
22 августа 2024, 18:27 7358
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане добавлено фото; обновлено
22 августа 2024, 18:58 10024
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
22 августа 2024, 14:58 1793

ЭТО ВАЖНО

Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 907
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4017
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 4248
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 27306
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту; все еще актуально
22 августа 2024, 14:48 6464
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 6089
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана фото; видео, все еще актуально
22 августа 2024, 15:26 4316
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий, все еще актуально
22 августа 2024, 12:36 4219
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар видео
22 августа 2024, 18:27 7358
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане добавлено фото; обновлено
22 августа 2024, 18:58 10024
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
22 августа 2024, 14:58 1793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться