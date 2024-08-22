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Мощный удар Украины по россиянам в Курске
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Мощный удар Украины по россиянам в Курске

Моди пообещал рассказать Зеленскому, как достичь мира

22 августа 2024, 23:26 329

Перед визитом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на протяжении десятилетий Индия придерживалась политики сохранения равноудаленности от всех, однако политика сегодняшней Индии заключается в том, чтобы «оставаться близкой ко всем странам», пишет Hindustan Times.

Он заявил, что Индия является «сторонником мира в нестабильном регионе», добавив, что «сейчас не время для войны» и любой конфликт должен решаться дипломатией и диалогом.

Моди, который посещает Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что поделится с украинским лидером перспективами мирного урегулирования продолжающегося конфликта.

Индийский премьер посетит Украину почти через шесть недель после своей громкой поездки в Россию, которая вызвала критику со стороны США и некоторых их западных союзников.

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