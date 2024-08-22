Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет

Сегодняшнее поражение футбольного клуба «Зиря» в Никосии от кипрской «Омонии» со счетом 0:6 в Лиге конференций стало самым крупным для азербайджанских команд в еврокубках за последние семь лет.

В сентябре 2017 года «Карабах» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов с таким же счетом проиграл в гостях лондонскому «Челси».

Самым же крупным проигрышем для Азербайджана за всю историю выступления в еврокубках является разгромное поражение клуба «Хазри» (Бузовна) от польского «Гутника» в Кубке УЕФА сезона 1996/97. Матч в Польше завершился со счетом 9:0 в пользу хозяев.

Еще два раза азербайджанские клубы проигрывали со счетом 0:8. В Лиге чемпионов-1997/98 польский «Видзев» разгромил в домашней игре «Нефтчи», а в Лиге Европы-2013/14 «Хазар-Ленкорань» проиграл в Ленкорани «Маккаби» из Хайфы.

Поражения со счетом 0:6 случались четыре раза. Помимо разгрома в Лондоне, «Карабах» проигрывал с таким результатом датскому «Копенгагену» (Кубок УЕФА-1998/99) и французскому «Монпелье» (Кубок Интертото-1999/2000). Также шесть безответных мячей в свои ворота получал «Нефтчи». Это было в Кубке УЕФА-1996/97 в гостевом матче с софийским «Локомотивом».