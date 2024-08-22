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Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Новость дня
Мощный удар Украины по россиянам в Курске

США пытаются выяснить цели Украины

22 августа 2024, 23:45 263

Соединенные Штаты продолжают выяснять у Украины ее цели операции в Курской области России, в частности в контексте создания "буферной зоны". Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

На вопрос, почему США до сих пор воздерживаются от оценки наступления Вооруженных Сил Украины в Курской области, Сингх сказала, что США "сейчас узнают больше о том, что украинцы делают" на той территории.

"Когда речь идет о Курской области, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", – добавила она.

Представительница Пентагона также подтвердила, что США не вносили изменений в политику применения их оружия по целям в России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, которые идут из приграничных регионов. Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", – отметила она.

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