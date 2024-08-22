Авиабилеты в России могут подорожать в разы

Авиабилеты в России могут в разы подорожать осенью из-за резкого роста цен на авиакеросин. Цены на него в августе уже достигли рекордного значения в 87,9 тыс. за тонну, превысив мировые цены, пишут российские СМИ.

Перевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в России. О проблеме сообщила авиакомпания S7 в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Цена на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе уже достигала рекордного значения в 87,9 тыс. за т, превысив мировые цены.