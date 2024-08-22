Как нам обустроить Ближний Восток? Россия знает

Россия предлагает членам Совета Безопасности разработать и принять новый документ по ближневосточному урегулированию, "который позволит прекратить насилие в секторе Газа". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Сколько еще мы будем бездействовать, пока наши американские горе-коллеги будут продолжать ломать перед нами комедию и давать пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле? - сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. - Если резолюция [СБ ООН] 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния".

Совет Безопасности ООН принял 10 июня разработанный США проект резолюции, получившей номер 2735 и, по заверениям Вашингтона, призванной поддержать соглашение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия единственная воздержалась от голосования, указав на "множество недостатков" документа. Постпред КНР при ООН Фу Цун отмечал после голосования, что данная резолюция является неоднозначной по многим аспектам.