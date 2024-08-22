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Российские наемники становятся все более опасными

Bloomberg
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Наемники из группы "Вагнер" становятся все более жестокими и убивают больше людей спустя год после смерти лидера военизированной группировки.

Согласно данным, с тех пор, как глава группы Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года, в Мали, одной из стран Западной Африки, куда группа направила бойцов, на 81% выросло насилие с участием российских наемников. В то же время число погибших выросло на 65%, говорится в докладе, пишет Bloomberg.

Насилие также возросло в Нигере и Буркина-Фасо, которые, как и Мали, привлекли "вагнеровцев" после того, как военные перевороты привели к выводу европейских войск и миротворцев ООН из региона в прошлом году. Все три страны сталкиваются с десятилетними исламскими мятежами, хотя наемники мало что сделали, чтобы переломить ситуацию.

"Режимы Сахеля рассматривают присутствие группы "Вагнер" как выигрышное для всех. В Мали они платят 10 миллионов долларов в месяц за защиту. Это больше, чем они тратят на бюджеты таких крупных министерств, как юстиция, дела семьи или окружающая среда", - заявила в отчете Хени Нсаибия, координатор аналитической работы Acled по Западной Африке, имея в виду, как наемники помогают хунтам оставаться у власти.

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