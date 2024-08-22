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А Израиль истребляет террористов

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Армия обороны Израиля завершила длившуюся 14 часов контртеррористическую операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой ударом с воздуха были ликвидированы три вооруженных радикала. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В Тулькарме военные также уничтожили 2 лаборатории по производству взрывчатки, задержали разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности и разрушили квартиру террориста. За последние семь дней силовики задержали более 40 разыскиваемых лиц и конфисковали около 15 единиц оружия в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан», - говорится в сообщении.

Тем временем сообщается, что израильская армия нанесла авиаудары по очередному складу оружия «Хезболлы» на юге Ливана.

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