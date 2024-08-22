Германия может прекратить поддержку Украины

Правительство Германии находится под давлением и может свернуть поддержку Украины, пишет The New York Times.

По данным издания, в ФРГ существуют разногласия по вопросу оказания помощи Киеву из-за сложностей с бюджетом и появившимися доказательствами причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

Министр финансов Кристиан Линднер допустил, что власти могут заморозить новый пакет военной помощи до тех пор, пока не будут полностью профинансированы бюджетные ресурсы. Ранее немецкое правительство уже решило сократить поддержку Киева с 7,5 млрд до 4 млрд евро. Остальное будет компенсировано при помощи передачи замороженных активов РФ.