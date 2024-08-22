Норвежцы получат американские ракеты

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму $405 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его информации, власти королевства запросили закупку 100 таких ракет увеличенной дальности, а также четырех секций наведения и вспомогательного оборудования. Общая сумма возможной сделки оценивается в $405 млн.