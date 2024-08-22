И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения
Знаете ли вы, что такое полиметиленфенилизоцианаты? Наверняка на этот вопрос не смогут ответить даже многие люди с химическим образованием, не говоря о простых смертных, которые это слово с разбегу не прочтут. Но буквально все почувствуют, если это химическое сырье окажется в дефиците. Российские предприятия, автомобильные, строительные, производители бытовой техники, которые уже ощутили дефицит, буквально в панике.
Больше двадцати компаний, сообщает РБК, подписали письмо министру промышленности Алиханову, где описали чрезвычайность ситуации и умоляют что-то предпринять.
Полимерный МДИ, как еще называют это химическое соединение, применяют при производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей – ключевых компонентов в целом ряде промышленных производств. Например, без МДИ невозможно изготовить пену для теплоизоляции холодильников, никакой замены не существует, под угрозой остановка предприятий и их банкротство.
Дело в том, что в России МДИ не изготавливают в промышленных количествах, страна на 100% зависит от импорта, но с конца июня действует 14-й пакет санкций Евросоюза, который, в частности, запрещает экспорт в РФ «товаров, которые способствуют увеличению российского промышленного потенциала», например, химикатов, пластмасс и т.д. Западные импортеры прекратили поставки, а китайцы, которые в таких случаях нередко выручают, не могут заместить выпавшие объемы и, больше того, сами сокращают поставки из-за проблем с банковскими платежами. Похоже, волну паники запустило решение крупнейшего поставщика из Китая, компании Wanhua Chemical Group, о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию.
Есть еще одно важное обстоятельство, которое усугубляет проблему: МДИ нельзя накопить впрок. Вещество в течение пары месяцев в силу химических причин кристаллизуется и утрачивает свои свойства, оно идет в производство практически с колес.
Не то чтобы в России не осознавали необходимости создания собственного производства этого важного химического компонента. Соответствующее пожелание содержится среди приоритетов в Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, утвержденной в 2014 году. Но пока идут разговоры лишь о возможном запуске одной из компаний опытной установки к концу этого года, не приступили даже к проектированию коммерческих мощностей.
Дело в том, что такой инвестиционный проект чрезвычайно дорог, его стоимость оценивается в три миллиарда евро при слабой перспективе возврата, с учетом невозможности в дальнейшем экспортировать продукцию из-за санкций, а внутренний российский рынок не обладает необходимой емкостью.
Кроме того, Россия не располагает соответствующими высокими технологиями, и раздобыть их простым путем не удастся, а если что-то и дастся, то только с огромной переплатой и на свой страх и риск: никто из обладателей ноу-хау и лицензий не станет работать с российскими партнерами в открытую. Но даже если завтра приступить к созданию необходимых мощностей, производство МДА в России не появится раньше, чем через три-четыре года, а нужно уже сегодня.
Не очень понятно, какого чуда ждут российские производители от министра Алиханова, написав ему страстное письмо. Даже если случится невероятное, и завтра остановится война, санкции будут преследовать Россию еще долгие годы, если не десятилетия.
И ведь очевидно, что пример с дефицитным химическим сырьем с непроизносимым названием вовсе не исключение. Включенность российской экономики в глобальные технологические цепочки, бывшая залогом ее развития, сейчас больно бьет по стране, которая решила доказать миру передовых технологий, что легко без него обойдется. Будут обнаруживаться и проявляться все новые дыры, которые ничем не перекрыть. Разве что забить фанерой и сделать вид, что так и надо.