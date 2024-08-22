USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Новость дня
Мощный удар Украины по россиянам в Курске

И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения

наш комментарий
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
03:11 526

Знаете ли вы, что такое полиметиленфенилизоцианаты? Наверняка на этот вопрос не смогут ответить даже многие люди с химическим образованием, не говоря о простых смертных, которые это слово с разбегу не прочтут. Но буквально все почувствуют, если это химическое сырье окажется в дефиците. Российские предприятия, автомобильные, строительные, производители бытовой техники, которые уже ощутили дефицит, буквально в панике.

Больше двадцати компаний, сообщает РБК, подписали письмо министру промышленности Алиханову, где описали чрезвычайность ситуации и умоляют что-то предпринять.

Дело в том, что в России МДИ не изготавливают в промышленных количествах, страна на 100% зависит от импорта, но с конца июня действует 14-й пакет санкций Евросоюза, который, в частности, запрещает экспорт в РФ «товаров, которые способствуют увеличению российского промышленного потенциала», например, химикатов, пластмасс и т.д

Полимерный МДИ, как еще называют это химическое соединение, применяют при производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей – ключевых компонентов в целом ряде промышленных производств. Например, без МДИ невозможно изготовить пену для теплоизоляции холодильников, никакой замены не существует, под угрозой остановка предприятий и их банкротство.

Дело в том, что в России МДИ не изготавливают в промышленных количествах, страна на 100% зависит от импорта, но с конца июня действует 14-й пакет санкций Евросоюза, который, в частности, запрещает экспорт в РФ «товаров, которые способствуют увеличению российского промышленного потенциала», например, химикатов, пластмасс и т.д. Западные импортеры прекратили поставки, а китайцы, которые в таких случаях нередко выручают, не могут заместить выпавшие объемы и, больше того, сами сокращают поставки из-за проблем с банковскими платежами. Похоже, волну паники запустило решение крупнейшего поставщика из Китая, компании Wanhua Chemical Group, о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию.

Есть еще одно важное обстоятельство, которое усугубляет проблему: МДИ нельзя накопить впрок. Вещество в течение пары месяцев в силу химических причин кристаллизуется и утрачивает свои свойства, оно идет в производство практически с колес.

Не очень понятно, какого чуда ждут российские производители от министра Алиханова, написав ему страстное письмо. Даже если случится невероятное, и завтра остановится война, санкции будут преследовать Россию еще долгие годы, если не десятилетия

Не то чтобы в России не осознавали необходимости создания собственного производства этого важного химического компонента. Соответствующее пожелание содержится среди приоритетов в Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, утвержденной в 2014 году. Но пока идут разговоры лишь о возможном запуске одной из компаний опытной установки к концу этого года, не приступили даже к проектированию коммерческих мощностей.

Дело в том, что такой инвестиционный проект чрезвычайно дорог, его стоимость оценивается в три миллиарда евро при слабой перспективе возврата, с учетом невозможности в дальнейшем экспортировать продукцию из-за санкций, а внутренний российский рынок не обладает необходимой емкостью.

Кроме того, Россия не располагает соответствующими высокими технологиями, и раздобыть их простым путем не удастся, а если что-то и дастся, то только с огромной переплатой и на свой страх и риск: никто из обладателей ноу-хау и лицензий не станет работать с российскими партнерами в открытую. Но даже если завтра приступить к созданию необходимых мощностей, производство МДА в России не появится раньше, чем через три-четыре года, а нужно уже сегодня.

Не очень понятно, какого чуда ждут российские производители от министра Алиханова, написав ему страстное письмо. Даже если случится невероятное, и завтра остановится война, санкции будут преследовать Россию еще долгие годы, если не десятилетия.

И ведь очевидно, что пример с дефицитным химическим сырьем с непроизносимым названием вовсе не исключение. Включенность российской экономики в глобальные технологические цепочки, бывшая залогом ее развития, сейчас больно бьет по стране, которая решила доказать миру передовых технологий, что легко без него обойдется. Будут обнаруживаться и проявляться все новые дыры, которые ничем не перекрыть. Разве что забить фанерой и сделать вид, что так и надо.

«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий
03:25 593
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения наш комментарий
03:11 527
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 7030
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 8869
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане все еще актуально
22 августа 2024, 18:58 11069
Германия может прекратить поддержку Украины
Германия может прекратить поддержку Украины
01:41 1263
Российские наемники становятся все более опасными
Российские наемники становятся все более опасными Bloomberg
00:56 2480
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 3100
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре видео, обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4935
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 5394
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 30559

ЭТО ВАЖНО

«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий
03:25 593
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения наш комментарий
03:11 527
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 7030
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 8869
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане все еще актуально
22 августа 2024, 18:58 11069
Германия может прекратить поддержку Украины
Германия может прекратить поддержку Украины
01:41 1263
Российские наемники становятся все более опасными
Российские наемники становятся все более опасными Bloomberg
00:56 2480
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 3100
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре видео, обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4935
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 5394
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 30559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться