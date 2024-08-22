И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения

Знаете ли вы, что такое полиметиленфенилизоцианаты? Наверняка на этот вопрос не смогут ответить даже многие люди с химическим образованием, не говоря о простых смертных, которые это слово с разбегу не прочтут. Но буквально все почувствуют, если это химическое сырье окажется в дефиците. Российские предприятия, автомобильные, строительные, производители бытовой техники, которые уже ощутили дефицит, буквально в панике. Больше двадцати компаний, сообщает РБК, подписали письмо министру промышленности Алиханову, где описали чрезвычайность ситуации и умоляют что-то предпринять.

Полимерный МДИ, как еще называют это химическое соединение, применяют при производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей – ключевых компонентов в целом ряде промышленных производств. Например, без МДИ невозможно изготовить пену для теплоизоляции холодильников, никакой замены не существует, под угрозой остановка предприятий и их банкротство. Дело в том, что в России МДИ не изготавливают в промышленных количествах, страна на 100% зависит от импорта, но с конца июня действует 14-й пакет санкций Евросоюза, который, в частности, запрещает экспорт в РФ «товаров, которые способствуют увеличению российского промышленного потенциала», например, химикатов, пластмасс и т.д. Западные импортеры прекратили поставки, а китайцы, которые в таких случаях нередко выручают, не могут заместить выпавшие объемы и, больше того, сами сокращают поставки из-за проблем с банковскими платежами. Похоже, волну паники запустило решение крупнейшего поставщика из Китая, компании Wanhua Chemical Group, о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию. Есть еще одно важное обстоятельство, которое усугубляет проблему: МДИ нельзя накопить впрок. Вещество в течение пары месяцев в силу химических причин кристаллизуется и утрачивает свои свойства, оно идет в производство практически с колес.