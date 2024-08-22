«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное 19 августа в Баку, не только привело к очередному витку взаимных обвинений между Ереваном и Москвой, но и раскрыло некоторые детали переговоров по так называемому «Зангезурскому коридору». Как уже сообщалось, Лавров, сопровождавший Владимира Путина в ходе государственного визита президента РФ в Баку, заявил в интервью российскому «Первому каналу»: «Что же касается коммуникаций, проходящих через Сюникскую область Армении, то, к сожалению, именно руководство Армении саботирует соглашение, подписанное премьер-министром Николом Пашиняном. Трудно понять смысл такой позиции».

На следующий день МИД Армении разразился гневным заявлением, в соответствии с которым не Армения, а именно Россия занимается в регионе. «саботажем», и именно российская сторона нарушила обязательства, взятые на себя в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Официальный Ереван отметил также, что заявление Лаврова ставит под сомнение конструктивность участия России в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Из чего наблюдатели сделали вывод, что официальный Ереван отвергает призыв президента Путина о возвращении армяно-азербайджанских мирных переговоров на московскую площадку, сделанный в ходе визита в Баку. А 21 августа, уже после дипломатической «перестрелки» между Ереваном и Москвой, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге, как Армения завела в тупик переговоры по открытию транспортной коммуникации, называемой «Зангезурским коридором». В начале Захарова отметила, что «реакция Еревана на заявление Сергея Лаврова свидетельствует о попытках Армении обвинить Россию в собственных стратегических ошибках». После чего официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами деталями переговоров по открытию транспортных коммуникаций в Зангезуре, которые велись в 2021-2023 годах при непосредственном участии Москвы.

Напомним читателям haqqin.az, что эти переговоры проводились в рамках комиссии с участием заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, созданной в начале 2021 года на основе принципиального соглашения лидеров трех стран. Захарова сообщила, что в ходе переговоров Армения отступила от ранее согласованной позиции по открытию железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчыванским регионом. Вначале представитель Армении попросил обсуждать вопрос открытия этой железной дороги отдельно от деблокирования автомобильной трассы в том же направлении, а уже затем выступил против того, чтобы контроль над железной дорогой осуществляли пограничные войска ФСБ России. Ереван также потребовал, чтобы российские пограничники контролировали и пункт пропуска на железной дороге со стороны Азербайджана, хотя в трехстороннем заявлении от 10 ноября об этом не было сказано ни слова. «Ереван отступил от ранее согласованных позиций и начал настаивать на основе им же сформулированном принципе взаимности на присутствии российских пограничников не только на армянской, но и на азербайджанской стороне, - отметила, в частности, Мария Захарова. - Представители Армении отказались договориться о контроле транспортных коммуникаций пограничной службой ФСБ РФ». К этому следует добавить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно искажал суть известного пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября о «Зангезурском коридоре», заявляя, что он не содержит никаких обязательств Армении относительно контроля со стороны России. Теперь же, на фоне последнего спора между Москвой и Ереваном, становится ясно, что Армения в принципе отвергает любую возможность российского контроля, что, собственно, и завело переговоры в тупик.

Также подтверждается, что, несмотря на достигнутое соглашение о прокладке автотрассы вдоль железной дороги через Мегри, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, Армения предложила более длинный и сложный маршрут через район горных рельефов, а вопрос строительства автомобильной дороги отложила «на потом». Последняя дипломатическая перепалка между Ереваном и Москвой подтверждает, что, как и прежде, открытие «Зангезурского коридора» и контроль над ним остаются для России приоритетными вопросами. Даже несмотря на то, что в ходе армяно-азербайджанского диалога по проекту будущего мирного соглашения, стороны пошли на компромисс, согласившись отложить вопрос о транспортном коридоре до подписания мирного договора, чтобы в будущем детально обсудить его в формате двусторонних правительственных комиссий. Напомним, что несколько дней назад об этом компромиссе рассказал в Вашингтоне представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радио «Свобода». Следует также отметить, что открытие «Зангезурского коридора» саботировала не только Армения, но и Иран. В частности, Тегеран представил открытие железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, как прямую угрозу своим национальным интересам, и на протяжении всего процесса переговоров занимал подчеркнуто агрессивную позицию, периодически даже угрожая военными действиями.