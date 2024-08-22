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«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
03:25 594

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное 19 августа в Баку, не только привело к очередному витку взаимных обвинений между Ереваном и Москвой, но и раскрыло некоторые детали переговоров по так называемому «Зангезурскому коридору».

Как уже сообщалось, Лавров, сопровождавший Владимира Путина в ходе государственного визита президента РФ в Баку, заявил в интервью российскому «Первому каналу»:

«Что же касается коммуникаций, проходящих через Сюникскую область Армении, то, к сожалению, именно руководство Армении саботирует соглашение, подписанное премьер-министром Николом Пашиняном. Трудно понять смысл такой позиции».

Лавров прямо заявил: саботирует Армения!

На следующий день МИД Армении разразился гневным заявлением, в соответствии с которым не Армения, а именно Россия занимается в регионе. «саботажем», и именно российская сторона нарушила обязательства, взятые на себя в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Официальный Ереван отметил также, что заявление Лаврова ставит под сомнение конструктивность участия России в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Из чего наблюдатели сделали вывод, что официальный Ереван отвергает призыв президента Путина о возвращении армяно-азербайджанских мирных переговоров на московскую площадку, сделанный в ходе визита в Баку.

А 21 августа, уже после дипломатической «перестрелки» между Ереваном и Москвой, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге, как Армения завела в тупик переговоры по открытию транспортной коммуникации, называемой «Зангезурским коридором».

В начале Захарова отметила, что «реакция Еревана на заявление Сергея Лаврова свидетельствует о попытках Армении обвинить Россию в собственных стратегических ошибках». После чего официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами деталями переговоров по открытию транспортных коммуникаций в Зангезуре, которые велись в 2021-2023 годах при непосредственном участии Москвы.

Захарова развивает мысль Лаврова

Напомним читателям haqqin.az, что эти переговоры проводились в рамках комиссии с участием заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, созданной в начале 2021 года на основе принципиального соглашения лидеров трех стран.

Захарова сообщила, что в ходе переговоров Армения отступила от ранее согласованной позиции по открытию железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчыванским регионом. Вначале представитель Армении попросил обсуждать вопрос открытия этой железной дороги отдельно от деблокирования автомобильной трассы в том же направлении, а уже затем выступил против того, чтобы контроль над железной дорогой осуществляли пограничные войска ФСБ России.

Ереван также потребовал, чтобы российские пограничники контролировали и пункт пропуска на железной дороге со стороны Азербайджана, хотя в трехстороннем заявлении от 10 ноября об этом не было сказано ни слова.

«Ереван отступил от ранее согласованных позиций и начал настаивать на основе им же сформулированном принципе взаимности на присутствии российских пограничников не только на армянской, но и на азербайджанской стороне, - отметила, в частности, Мария Захарова. - Представители Армении отказались договориться о контроле транспортных коммуникаций пограничной службой ФСБ РФ».

К этому следует добавить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно искажал суть известного пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября о «Зангезурском коридоре», заявляя, что он не содержит никаких обязательств Армении относительно контроля со стороны России. Теперь же, на фоне последнего спора между Москвой и Ереваном, становится ясно, что Армения в принципе отвергает любую возможность российского контроля, что, собственно, и завело переговоры в тупик.

Пашинян по-прежнему искажает

Также подтверждается, что, несмотря на достигнутое соглашение о прокладке автотрассы вдоль железной дороги через Мегри, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, Армения предложила более длинный и сложный маршрут через район горных рельефов, а вопрос строительства автомобильной дороги отложила «на потом».

Последняя дипломатическая перепалка между Ереваном и Москвой подтверждает, что, как и прежде, открытие «Зангезурского коридора» и контроль над ним остаются для России приоритетными вопросами. Даже несмотря на то, что в ходе армяно-азербайджанского диалога по проекту будущего мирного соглашения, стороны пошли на компромисс, согласившись отложить вопрос о транспортном коридоре до подписания мирного договора, чтобы в будущем детально обсудить его в формате двусторонних правительственных комиссий. Напомним, что несколько дней назад об этом компромиссе рассказал в Вашингтоне представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радио «Свобода».

Следует также отметить, что открытие «Зангезурского коридора» саботировала не только Армения, но и Иран. В частности, Тегеран представил открытие железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, как прямую угрозу своим национальным интересам, и на протяжении всего процесса переговоров занимал подчеркнуто агрессивную позицию, периодически даже угрожая военными действиями.

Быть коридору или не быть?

Любопытно, что за последнее время открытие «Зангезурского коридора», фактически, стало одним из приоритетов США в их политике на Южном Кавказе. Высокопоставленные представители Вашингтона несколько раз открыто заявляли, что продолжают прилагать усилия для открытия торгового маршрута, который в обход России соединит Центральную Азию с Европой через территории Азербайджана, Армении и Турции. Другими словами, Вашингтон заинтересован в открытии железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном и проходящей через территорию нынешней Армении, но, конечно же, без какой-либо формы контроля со стороны России.

Подход США созвучен позиции премьер-министра Армении с его концепцией «Мирный перекресток», в соответствии с которой параллельно с открытием железной дороги между Азербайджаном и Нахчываном должна быть восстановлена железнодорожная связь Армении с Ираном и Россией через Азербайджан, а также открыты границы Армении с Турцией.

Как известно, реакция официального Баку на пашиняновский «Мирный перекресток» была нулевой, а без принципиального согласия Азербайджана концепция премьер-министра теряет всякий смысл.

Таким образом, тема «Зангезурского коридора» вновь резко выходит на повестку дня, как один из наиболее важных объектов геополитического соперничества великих держав в регионе Южного Кавказа.

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