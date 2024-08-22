USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Новость дня
Мощный удар Украины по россиянам в Курске

США отправляют Украине все больше вооружения

04:13 53

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различные противотанковые ракеты, в том числе Javelin, системы для противодействия дронам и средствам РЭБ, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.

Как сказано в публикации, Белый дом может официально объявить о новом пакете уже в пятницу.

Вооружения будут направлены в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть их достаточно быстро доставят Украине непосредственно со складов Пентагона.

«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий
03:25 595
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения наш комментарий
03:11 529
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 7030
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 8869
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане все еще актуально
22 августа 2024, 18:58 11069
Германия может прекратить поддержку Украины
Германия может прекратить поддержку Украины
01:41 1264
Российские наемники становятся все более опасными
Российские наемники становятся все более опасными Bloomberg
00:56 2480
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 3100
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре видео, обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4935
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 5395
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 30561

ЭТО ВАЖНО

«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий
03:25 595
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортнезамещения наш комментарий
03:11 529
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 7030
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 8869
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане все еще актуально
22 августа 2024, 18:58 11069
Германия может прекратить поддержку Украины
Германия может прекратить поддержку Украины
01:41 1264
Российские наемники становятся все более опасными
Российские наемники становятся все более опасными Bloomberg
00:56 2480
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет
Самое крупное поражение Азербайджана за последние 7 лет «Омония» - «Зиря» - 6:0
22 августа 2024, 23:29 3100
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре
Лига конференций: «Зиря» позорно проиграла на Кипре видео, обновлено 22:51
22 августа 2024, 22:51 4935
Израиль отказал Аббасу
Израиль отказал Аббасу
22 августа 2024, 22:31 5395
Мощный удар Украины по россиянам в Курске
Мощный удар Украины по россиянам в Курске ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 21:53
22 августа 2024, 21:53 30561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться