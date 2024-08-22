США отправляют Украине все больше вооружения
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различные противотанковые ракеты, в том числе Javelin, системы для противодействия дронам и средствам РЭБ, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров.
Как сказано в публикации, Белый дом может официально объявить о новом пакете уже в пятницу.
Вооружения будут направлены в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть их достаточно быстро доставят Украине непосредственно со складов Пентагона.