Военное сотрудничество обсудили Азербайджан и Казахстан

Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Сначала генерал-полковник К.Велиев и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в городе Алматы, возложили венок к памятнику.

Затем азербайджанская делегация прибыла в Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. Делегации была предоставлена подробная информация об истории и деятельности музея. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем был посещен Центр миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданной в Центре инфраструктурой и процессом обучения. Был представлен брифинг об истории создания, предназначении и деятельности центра, после чего состоялась встреча начальников Генеральных штабов.

На встрече были подробно обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также вопросы расширения военного сотрудничества. Стороны отметили важность более интенсивного обмена опытом и развития взаимоотношений.