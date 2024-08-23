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Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
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Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Военное сотрудничество обсудили Азербайджан и Казахстан

обновлено 18:22
18:22 1271

Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Сначала генерал-полковник К.Велиев и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в городе Алматы, возложили венок к памятнику.

Затем азербайджанская делегация прибыла в Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. Делегации была предоставлена подробная информация об истории и деятельности музея. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем был посещен Центр миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданной в Центре инфраструктурой и процессом обучения. Был представлен брифинг об истории создания, предназначении и деятельности центра, после чего состоялась встреча начальников Генеральных штабов.

На встрече были подробно обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также вопросы расширения военного сотрудничества. Стороны отметили важность более интенсивного обмена опытом и развития взаимоотношений.

***09:27

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Казахстане, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках визита будет просмотрен тактический эпизод совместных тактико-специальных учений «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024») с участием военнослужащих азербайджанской армии, состоятся обсуждения перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

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