Военное сотрудничество обсудили Азербайджан и Казахстан
Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
Сначала генерал-полковник К.Велиев и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в городе Алматы, возложили венок к памятнику.
Затем азербайджанская делегация прибыла в Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. Делегации была предоставлена подробная информация об истории и деятельности музея. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Затем был посещен Центр миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданной в Центре инфраструктурой и процессом обучения. Был представлен брифинг об истории создания, предназначении и деятельности центра, после чего состоялась встреча начальников Генеральных штабов.
На встрече были подробно обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также вопросы расширения военного сотрудничества. Стороны отметили важность более интенсивного обмена опытом и развития взаимоотношений.
***09:27
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Казахстане, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в рамках визита будет просмотрен тактический эпизод совместных тактико-специальных учений «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024») с участием военнослужащих азербайджанской армии, состоятся обсуждения перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.