Моди в Украине: детали визита

Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Прибытие Моди в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины - в канун Дня независимости Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сети опубликован ролик с кортежем, который двигается по одной из центральных улиц украинской столицы.

До приезда в Киев он провел переговоры в Польше. В Украине, по информации Bloomberg, визит главы индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из соображений безопасности.

Журналисты накануне узнали, что визит не будет предусматривать важные заявления, но запланированы некоторые договоренности. В частности, в сфере сельского хозяйства и обороны. Индия является крупнейшим импортером оборудования и систем вооружения, и Моди хочет изменить эту ситуацию, стимулируя отечественное производство оборонной продукции.

Кроме того, Bloomberg узнало, что Индия согласилась передать сообщения между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Однако Моди исключил возможность стать посредником в прекращении войны.

Известно, что Зеленский и Моди проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.