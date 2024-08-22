Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Азербайджан и Узбекистан сегодня стали официально союзниками, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«Сегодня мы стали официально союзниками. Это на самом деле, соглашусь, исторический момент. Договор о союзнических отношениях – это высший международный документ, который могут подписать две страны. И сегодня в Ташкенте мы на самом деле пишем новую, даже не главу, а книгу наших отношений. <…> Сегодня два братских народа, два независимых, мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

Президент Алиев отметил, что Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе: «Сегодня Узбекистан стал страной с очень весомым политическим авторитетом не только в регионе, но и в мировом масштабе. И мы искренне этому радуемся. Недавнее свидетельство мудрой политики Шавката Миромоновича – это исторический успех узбекских спортсменов на летней Олимпиаде, которые завоевали очень много медалей, из них 8 золотых, и стали первой страной в мусульманском мире и 13-й в мире. Это исторические достижение».

Ильхам Алиев также указал на стремительное развитие Узбекистана. «Я неоднократно посещал Узбекистан в разное время, особенно интенсивно за последние годы, и наглядно могу видеть и радоваться тем грандиозным преобразованиям, которые под руководством Шавката Миромоновича осуществляет народ Узбекистана. Хорошеют города, активно развивается промышленность. В прошлый мой визит в Ташкент мы вместе посетили крупный промышленный комплекс, и все это – результат мудрой политики. Привлечение иностранных инвестиций, создание благоприятной бизнес-среды, каждодневная работа над социально-экономическим развитием, огромное количество социальных проектов - все это сегодняшний Узбекистан», - заявил глава государства.

В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан историческим событием в развитии многовековых дружеских отношений между двумя странами и заявил о начале новой главы укрепления межгосударственного взаимодействия двух стран.

«Сегодня мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия. Тем самым мы подтвердили нашу твердую приверженность курсу на всестороннее развитие многопланового партнерства», - отметил глава Узбекистана.