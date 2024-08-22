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Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают

отчет ISW
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Продвижение российских войск в направлении украинского Покровска привело к отходу украинских войск с позиций к юго-востоку от Покровска, при этом российские войска не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские силы недавно захватили населенный пункт Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от него. По оценкам ISW, это подтверждает российские заявления о том, что силы РФ ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в этом районе.

В течение последних недель российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк - Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинские войска к отступлению. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, признал 22 августа, что российское наступление побудило украинские силы к отступлению, чтобы выровнять фронт и сохранить жизни украинского личного состава.

Несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в статье, опубликованной 22 августа, что вновь прибывшие украинские новобранцы на указанном направлении в некоторых случаях отступили с позиций.

Отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что украинским войскам удалось выйти из окруженных позиций в течение последних недель, говорится в сводке.

В сводке ISW также сообщается, что российское военное командование перебросило на оборону Курской области силы, которые изначально предназначались для наступательных действий на севере Харьковской области. Украинские войска незначительно продвинулись вперед по всей линии фронта в Курской области на фоне постоянных усилий России, направленных на то, чтобы остановить это продвижение.

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