Верховный суд утвердил победу Мадуро на выборах
Верховный суд Венесуэлы признал победу действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 28 июля. Об этом сообщает Reuters.
Председатель суда Карислия Родригес заявила, что эксперты изучили материалы избирательной комиссии и признали победу Мадуро на выборах. По ее словам, решение не подлежит обжалованию. Для утверждения итогов голосования в Верховном суде проверили протоколы с участков и другие документы кандидатов в президенты.
«Результаты президентских выборов 28 июля, обнародованные Национальным избирательным советом, на которых Николас Мадуро был избран президентом республики, признаны действительными», — заявила Родригес.
После июньских выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Их участники обвиняют Николаса Мадуро, который, по официальным данным, победил с небольшим отрывом, в подтасовке результатов. Представители оппозиции настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес с результатом более чем в 70% голосов. Это утверждение основано, в частности, на данных экзит-полов, опубликованных в интернете.
Верховный суд назвал эти данные недостоверными и признал Мадуро победителем выборов. Он также согласился с утверждениями Мадуро о том, что кибератака, организованная хакерами из Северной Македонии, задержала подсчет голосов в ночь выборов и публикацию детализированных результатов. Доказательства того, что такая кибератака имела место, предоставлены не были.