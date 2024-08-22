Верховный суд утвердил победу Мадуро на выборах

Председатель суда Карислия Родригес заявила, что эксперты изучили материалы избирательной комиссии и признали победу Мадуро на выборах. По ее словам, решение не подлежит обжалованию. Для утверждения итогов голосования в Верховном суде проверили протоколы с участков и другие документы кандидатов в президенты.

«Результаты президентских выборов 28 июля, обнародованные Национальным избирательным советом, на которых Николас Мадуро был избран президентом республики, признаны действительными», — заявила Родригес.

После июньских выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Их участники обвиняют Николаса Мадуро, который, по официальным данным, победил с небольшим отрывом, в подтасовке результатов. Представители оппозиции настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес с результатом более чем в 70% голосов. Это утверждение основано, в частности, на данных экзит-полов, опубликованных в интернете.

Верховный суд назвал эти данные недостоверными и признал Мадуро победителем выборов. Он также согласился с утверждениями Мадуро о том, что кибератака, организованная хакерами из Северной Македонии, задержала подсчет голосов в ночь выборов и публикацию детализированных результатов. Доказательства того, что такая кибератака имела место, предоставлены не были.