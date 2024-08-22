Горящую нефтебазу в России снова атаковали

Нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область РФ) вновь атаковали беспилотники, утверждают российские телеграм-каналы. Официально ни власти региона, ни Минобороны России эту информацию не комментировали.

Удар по нефтебазе, по их данным, был нанесен украинскими дронами 23 августа около 05:00 мск. Данных о пострадавших нет.

В то же время ростовское издание 161.ru сообщает, что около 3:30 утра местные жители слышали несколько громких взрывов – по их мнению, так догорает топливо в цистернах. В последней сводке Минобороны об отраженных атаках указаны только Белгородская и Курская области.

На нефтебазе продолжается пожар, начавшийся после предыдущего удара беспилотниками, нанесенного 18 августа. Огнем охвачена почти вся территория нефтебазы, но цистерны с керосином остаются нетронутыми.