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Горящую нефтебазу в России снова атаковали

обновлено 11:32
11:32 2741

Нефтебазу в Пролетарске (Ростовская область РФ) вновь атаковали беспилотники, утверждают российские телеграм-каналы. Официально ни власти региона, ни Минобороны России эту информацию не комментировали. 

Удар по нефтебазе, по их данным, был нанесен украинскими дронами 23 августа около 05:00 мск. Данных о пострадавших нет.

В то же время ростовское издание 161.ru сообщает, что около 3:30 утра местные жители слышали несколько громких взрывов – по их мнению, так догорает топливо в цистернах. В последней сводке Минобороны об отраженных атаках указаны только Белгородская и Курская области.

На нефтебазе продолжается пожар, начавшийся после предыдущего удара беспилотниками, нанесенного 18 августа. Огнем охвачена почти вся территория нефтебазы, но цистерны с керосином остаются нетронутыми. 

* * * 10:59

Российский железнодорожный паром «Конро Трейдер», который вчера затонул в порту Кавказ в Краснодарском крае РФ, уничтожили Военно-морские силы Украины. Об этом в эфире «Радио Свобода» подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он также отметил, что после поражения судно затонуло.

«Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это вполне легитимная цель. И соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия», – сказал Плетенчук.

Каким именно оружием ударили по «Конро Трейдер», спикер ВМС Украины не уточнил.

Накануне власти Краснодарского края России заявили об ударе по парому с топливом в порту «Кавказ». В телеграм-каналах появилась информация о том, что удар в порту «Кавказ» пришелся на загруженный топливом паром «Конро Трейдер». Официального подтверждения данной информации пока нет.

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