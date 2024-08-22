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С Birbank Biznes платежные поручения стали проще и удобнее

11:14 362

Birbank Biznes продолжает упрощать бизнес-процессы для предпринимателей. Впервые в Азербайджане появилась возможность производить платежные поручения через мобильное приложение. Эта функциональность позволяет предпринимателям легко и оперативно оплачивать поступившие на их счета платежные поручения в любое время дня, не посещая филиал банка.

Для этого достаточно нажать на раздел «Поручения» в мобильном приложении Birbank Biznes, выбрать поручение и произвести оплату. Вы можете скачать мобильное приложение Birbank Biznes и открыть предпринимательский счет, не теряя времени, перейдя по ссылке https://onelink.to/ej5bbu.

В Birbank Biznes есть ряд услуг, которыми регулярно пользуются владельцы бизнеса:

- Онлайн-открытие счетов бизнес-банка

- Осуществление внутренних и международных переводов

- Безналичный обмен валюты

- Подача заявок на получение бизнес-кредита

- QR-обналичивание с текущего и карточного счета

- Заказ мобильного POS и прием транзакций

- Заказ, доставка и пополнение бизнес-карт

- Приход на зарплатные карты

- Отслеживание POS-транзакций онлайн и доступ к выпискам

- Услуга «Оплата по клику»

- Служба запросов Çat на основе искусственного интеллекта

- Осуществление услуги коммунальных платежей (бюджетных, коммунальных и т.д.)

- Контроль за распоряжениями и т.д.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте https://bir.bank/bbfipr или по телефону Информационного центра 896.

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