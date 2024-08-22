С Birbank Biznes платежные поручения стали проще и удобнее

Birbank Biznes продолжает упрощать бизнес-процессы для предпринимателей. Впервые в Азербайджане появилась возможность производить платежные поручения через мобильное приложение. Эта функциональность позволяет предпринимателям легко и оперативно оплачивать поступившие на их счета платежные поручения в любое время дня, не посещая филиал банка.

Для этого достаточно нажать на раздел «Поручения» в мобильном приложении Birbank Biznes, выбрать поручение и произвести оплату. Вы можете скачать мобильное приложение Birbank Biznes и открыть предпринимательский счет, не теряя времени, перейдя по ссылке https://onelink.to/ej5bbu.