Медина под водой

Сильное наводнение обрушилось на Медину в Саудовской Аравии. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали, как сильные паводковые воды затопили транспортные средства и заставили людей спасаться, сообщает The Watchers.

Видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На кадрах видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.