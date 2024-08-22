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Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Медина под водой

видео
11:17 3034

Сильное наводнение обрушилось на Медину в Саудовской Аравии. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали, как сильные паводковые воды затопили транспортные средства и заставили людей спасаться, сообщает The Watchers.

Видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На кадрах видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.

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