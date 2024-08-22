Медина под водой
Сильное наводнение обрушилось на Медину в Саудовской Аравии. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали, как сильные паводковые воды затопили транспортные средства и заставили людей спасаться, сообщает The Watchers.
Видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На кадрах видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.
بحمد الله ،،— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 21, 2024
عملية إنقاذ ناجحة لمواطنين داهمتهم السيول غرب المدينة المنورة pic.twitter.com/kjdFOIQC0i