Тайные переговоры Тайваня в США

Представители тайваньской администрации провели в США секретные переговоры "по специальному двустороннему каналу", существующему уже несколько лет. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, "сменявшие друг друга администрации США держали этот канал в секрете, чтобы избежать критики со стороны Китая по поводу конфиденциальных контактов" с Тайванем. Подобные тайные переговоры, как правило, проходят в районе Большого Вашингтона, поскольку представителям тайваньской администрации запрещено въезжать в столичный округ Колумбия.

Белый дом отказался от комментариев, подчеркивает Financial Times.

По словам бывшего чиновника Пентагона Рэнди Шрайвера, специальный канал "всегда был важен из-за ограничений в контактах из-за неофициальных отношений".