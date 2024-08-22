USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

реакция посла Ильгара Мухтарова
Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az
11:26 3992

Не так давно в газете L`Osservatore Romano, которая является единственным официальным печатным органом Святого Престола, были опубликованы две статьи Росселы Фабиани под общим заголовком «У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию».

Как и следовало ожидать, статьи, в которых были подробно рассмотрены историческое и культурное наследие христианства в Азербайджане и особенно древней Албанской апостольской церкви, навлекли на Росселу Фабиани гнев представителей армянского лобби и их покровителей, потребовавших запретить эту публикацию.

Правда о кавказской Албании вызвала неправедный гнев Эчмиадзина

В частности, возмущение армянской общественности вызвал тот факт, что, рассказывая о монастырях Дадиванк, Гандзасар и Худавенг, автор не только «обошла вниманием» их принадлежность к армянской культуре, но и упомянула их под азербайджанскими названиями. А архиепископ Хажак Барсамян, официальный представитель Эчмиадзина в Ватикане, обвинил Фабиани в том, что она «исказила историю Армянской и Албанской церквей».

Издание «Спутник Армении», ссылаясь на кардинала Клаудио Гуджеротти, пишет, что статьи про древние храмы Албании не отражают мнения официального Ватикана и что Святой Престол начал внутреннее расследование, дабы выяснить, при каких обстоятельствах публикации Росселы Фабиани вообще попали в печать.

Для выяснения деталей этой истории корреспондент haqqin.az связался с Ильгаром Мухтаровым, Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики при Святом Престоле (Ватикане) и Португалии.

Справа - посол Ильгар Мухтаров. Слева - Секретарь по отношениям с государствами и международными организациями (министр иностранных дел) Ватикана Пол Ричард Галлахер

- Уважаемый господин посол, армянские СМИ утверждают, что администрация Ватикана начала официальное расследование по факту публикации в газете L`Osservatore Romano двух статей о монастырях древней Албании в Карабахе. Что Вам об этом известно?

- Могу Вас заверить, что Ватикан не ведет и не собирается вести в этой связи никаких расследований. Публикации госпожи Фабиани, вызвавшие у читателей огромный интерес, нo одновременно, к сожалению, также и стали поводом для настоящего шквала обвинений, жалоб и угроз армянской стороны в адрес руководства газеты L`Osservatore Romano, автора статей и официального Ватикана.

- Вам понятны причины столь бурного возмущения армянских кругов?

- Откровенно говоря, не очень. Ватикан никогда не ставил под сомнение наличие в Азербайджане церквей древней Кавказской Албании. Это, в частности, подтвердил в 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II во время своего исторического визита в Азербайджан.

- Представитель Эчмиадзина в Ватикане обвинил автора публикаций в искажении истории Армянской и Албанской церквей. Ваш комментарий?

- Хочу напомнить, что Ватикан знаменит своими архивами и располагает чрезвычайно обширными информационными возможностями. Так что сам факт появления статей Росселы Фабиани на страницах официального органа Святого Престола полностью опровергает любые сомнения в недостоверности исторических фактов, изложенных автором публикаций. А деструктивная роль Армянской Апостольской Церкви, в частности, Эчмиадзина, в столь важный период установления мира на Южном Кавказе вызывает беспокойство и недовольство в Ватикане.

- В армянских СМИ высказывается мнение о том, что статьи Росселы Фабиани могут подорвать отношения Азербайджана со Святым Престолом. Все настолько серьезно?

- К фейковым публикациям в армянской прессе и проармянских источниках мы уже давно привыкли. Да и для высшего руководства Ватикана это тоже уже не новость. У Азербайджана со Святым Престолом превосходные отношения, которые благодаря мудрой политике руководства нашей страны и его бережному отношению к ценностям всех без исключения религиозных конфессий развиваются из года в год.

Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 13:35
13:35 3916
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 3993
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения наш комментарий; все еще актуально
03:11 5546
Путин подготовил ответ Украине
Путин подготовил ответ Украине
09:45 6762
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 12417
Горящую нефтебазу в России снова атаковали
Горящую нефтебазу в России снова атаковали обновлено 11:32
11:32 2745
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы
03:53 8588
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают отчет ISW
10:40 4553
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге фото; видео
10:12 3344
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий; все еще актуально
03:25 12139
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 10346

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 13:35
13:35 3916
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 3993
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения наш комментарий; все еще актуально
03:11 5546
Путин подготовил ответ Украине
Путин подготовил ответ Украине
09:45 6762
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 12417
Горящую нефтебазу в России снова атаковали
Горящую нефтебазу в России снова атаковали обновлено 11:32
11:32 2745
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы
03:53 8588
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают отчет ISW
10:40 4553
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге фото; видео
10:12 3344
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий; все еще актуально
03:25 12139
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 10346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться