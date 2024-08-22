Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Не так давно в газете L`Osservatore Romano, которая является единственным официальным печатным органом Святого Престола, были опубликованы две статьи Росселы Фабиани под общим заголовком «У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию» .

Как и следовало ожидать, статьи, в которых были подробно рассмотрены историческое и культурное наследие христианства в Азербайджане и особенно древней Албанской апостольской церкви, навлекли на Росселу Фабиани гнев представителей армянского лобби и их покровителей, потребовавших запретить эту публикацию.

Для выяснения деталей этой истории корреспондент haqqin.az связался с Ильгаром Мухтаровым, Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики при Святом Престоле (Ватикане) и Португалии.

Издание «Спутник Армении», ссылаясь на кардинала Клаудио Гуджеротти, пишет, что статьи про древние храмы Албании не отражают мнения официального Ватикана и что Святой Престол начал внутреннее расследование, дабы выяснить, при каких обстоятельствах публикации Росселы Фабиани вообще попали в печать.

В частности, возмущение армянской общественности вызвал тот факт, что, рассказывая о монастырях Дадиванк, Гандзасар и Худавенг, автор не только «обошла вниманием» их принадлежность к армянской культуре, но и упомянула их под азербайджанскими названиями. А архиепископ Хажак Барсамян, официальный представитель Эчмиадзина в Ватикане, обвинил Фабиани в том, что она «исказила историю Армянской и Албанской церквей» .

- Уважаемый господин посол, армянские СМИ утверждают, что администрация Ватикана начала официальное расследование по факту публикации в газете L`Osservatore Romano двух статей о монастырях древней Албании в Карабахе. Что Вам об этом известно?

- Могу Вас заверить, что Ватикан не ведет и не собирается вести в этой связи никаких расследований. Публикации госпожи Фабиани, вызвавшие у читателей огромный интерес, нo одновременно, к сожалению, также и стали поводом для настоящего шквала обвинений, жалоб и угроз армянской стороны в адрес руководства газеты L`Osservatore Romano, автора статей и официального Ватикана.

- Вам понятны причины столь бурного возмущения армянских кругов?

- Откровенно говоря, не очень. Ватикан никогда не ставил под сомнение наличие в Азербайджане церквей древней Кавказской Албании. Это, в частности, подтвердил в 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II во время своего исторического визита в Азербайджан.

- Представитель Эчмиадзина в Ватикане обвинил автора публикаций в искажении истории Армянской и Албанской церквей. Ваш комментарий?

- Хочу напомнить, что Ватикан знаменит своими архивами и располагает чрезвычайно обширными информационными возможностями. Так что сам факт появления статей Росселы Фабиани на страницах официального органа Святого Престола полностью опровергает любые сомнения в недостоверности исторических фактов, изложенных автором публикаций. А деструктивная роль Армянской Апостольской Церкви, в частности, Эчмиадзина, в столь важный период установления мира на Южном Кавказе вызывает беспокойство и недовольство в Ватикане.

- В армянских СМИ высказывается мнение о том, что статьи Росселы Фабиани могут подорвать отношения Азербайджана со Святым Престолом. Все настолько серьезно?

- К фейковым публикациям в армянской прессе и проармянских источниках мы уже давно привыкли. Да и для высшего руководства Ватикана это тоже уже не новость. У Азербайджана со Святым Престолом превосходные отношения, которые благодаря мудрой политике руководства нашей страны и его бережному отношению к ценностям всех без исключения религиозных конфессий развиваются из года в год.