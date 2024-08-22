Несмотря на то что газовые хранилища в Германии заполнены, гражданам следует и впредь внимательно относиться к расходу голубого топлива. С таким предупреждением выступил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По его оценке, наступательная операция ВСУ в Курской области может привести к росту напряженности на рынке. «Бои не ведутся за газовую инфраструктуру. Однако территория вокруг районов, где находится эта инфраструктура, является с обеих сторон зоной боевых действий», - пояснил Мюллер, подразумевая в первую очередь газоизмерительную станцию (ГИС) «Газпрома» в Судже.

21 августа онлайн-издание Forbes написало, что «в начале августа «Газпром» фактически потерял контроль над газоизмерительной станцией «Суджа».

ГИС «Газпрома» в Судже является важным распределительным пунктом при поставках российского газа в Европу. Так, через нее идет сибирский газ, предназначенный для таких государств ЕС, как Словакия, Венгрия и Австрия.