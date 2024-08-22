Нетаньяху призывают к отставке

Бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и высшее военное руководство страны уйти в отставку. Об этом он заявил в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ".

По его словам, они "несут ответственность за самую большую ошибку государства Израиль с момента его основания". "По этой причине каждый, от командира дивизии до премьер-министра, должен завершить свою роль, взять на себя ответственность и уйти в отставку", - сказал он.

Как отметил Айзенкот, военное руководство должно пойти на этот шаг "во время перерыва в боевых действиях".

Экс-начальник Генштаба Израиля пояснил, что возвращение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе израильских заложников должно быть приоритетом правительства страны. "Будет огромной ошибкой откладывать возвращение заложников до того, как мы достигнем соглашения с Газой и Египтом по Филадельфийскому коридору", - добавил он.

"У заложников нет времени, с каждым днем заложников для возвращения становится все меньше", - подчеркнул политик, указав, что на этой неделе из Газы были возвращены тела еще шести похищенных израильтян.