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Россия заявила о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС

12:39 623

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар дроном-камикадзе по Курской атомной электростанции, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Киевский режим предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в непосредственной близости от курчатовской АЭС российскими средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, беспилотник был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Боевая часть дрона (кумулятивная) представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты, уточнил источник агентства.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинская армия пыталась нанести удары по Курской АЭС. По его словам, российские власти проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить Курскую область на следующей неделе для оценки ситуации. Он добавил, что ситуация в регионе несет серьезную угрозу для ядерной безопасности.

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