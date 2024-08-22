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В России пропал гидросамолет

13:05 741

В Красноярском крае России пропал гидросамолет, об этом сообщили в экстренных службах.

«Гидросамолет Л-4 пропал со связи в нескольких километрах от поселка Подкаменная Тунгуска. Позднее с самолетом не смогли связаться и на других точках маршрута», - сказал собеседник агентства Интерфакс.

Число людей на борту воздушного судна неизвестно. Списки пассажиров перед вылетом в органы управления воздушным движением региона не подавались. Самолет начали искать, добавили в экстренных службах.

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