Крупнейшая партия беспилотников для Украины

Латвия отправит Украине крупнейшую партию боевых дронов в размере 1400 единиц. Об этом сообщает министр обороны Латвии Андрис Спрудс на своей странице в соцсети X.

«Таким образом, завершены закупки Минобороны у латвийской промышленности на поставку в Украину более 2700 дронов», — дополнил глава ведомства.

Министр также отметил, что Латвия в общей сложности передала Украине три тысячи боевых дронов для выполнения различных задач и с множеством боевых характеристик.