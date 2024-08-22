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Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Крупнейшая партия беспилотников для Украины

13:10 836

Латвия отправит Украине крупнейшую партию боевых дронов в размере 1400 единиц. Об этом сообщает министр обороны Латвии Андрис Спрудс на своей странице в соцсети X.

«Таким образом, завершены закупки Минобороны у латвийской промышленности на поставку в Украину более 2700 дронов», — дополнил глава ведомства.

Министр также отметил, что Латвия в общей сложности передала Украине три тысячи боевых дронов для выполнения различных задач и с множеством боевых характеристик.

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