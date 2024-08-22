Пашинян поговорил с Путиным: обсуждался Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу и обсудили визит российского лидера в Азербайджан. Об этом информирует пресс-служба армянского Кабмина.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», - говорится в сообщении.

Пашинян заявил, что договорился о встрече с Путиным в будущем для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщили в Кабмине Армении.