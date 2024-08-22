USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Пашинян поговорил с Путиным: обсуждался Азербайджан

новость дополнена
13:17 1167

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу и обсудили визит российского лидера в Азербайджан. Об этом информирует пресс-служба армянского Кабмина.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», - говорится в сообщении.

Пашинян заявил, что договорился о встрече с Путиным в будущем для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщили в Кабмине Армении. 

Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 13:35
13:35 3944
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 4013
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения наш комментарий; все еще актуально
03:11 5549
Путин подготовил ответ Украине
Путин подготовил ответ Украине
09:45 6780
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 12422
Горящую нефтебазу в России снова атаковали
Горящую нефтебазу в России снова атаковали обновлено 11:32
11:32 2750
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы
03:53 8591
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают отчет ISW
10:40 4558
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге фото; видео
10:12 3348
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий; все еще актуально
03:25 12141
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 10347

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 13:35
13:35 3944
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 4013
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения
И Китай не спас: Россия перед лицом импортонезамещения наш комментарий; все еще актуально
03:11 5549
Путин подготовил ответ Украине
Путин подготовил ответ Украине
09:45 6780
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
22 августа 2024, 21:11 12422
Горящую нефтебазу в России снова атаковали
Горящую нефтебазу в России снова атаковали обновлено 11:32
11:32 2750
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы
03:53 8591
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают
Чтобы не попасть в окружение: украинские военные отступают отчет ISW
10:40 4558
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге
Азербайджанские подразделения подняли по тревоге фото; видео
10:12 3348
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты
«Зангезурский коридор»: детали переговоров раскрыты наш комментарий; все еще актуально
03:25 12141
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»
Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом» наши беседы, все еще актуально
22 августа 2024, 17:50 10347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться