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Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

13:25 174

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на отказ от участия в президентских выборах в штате Аризона. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя канцелярии госсекретаря штата Аризона.

Представитель штаба Кеннеди-младшего не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. При этом газета поясняет, что снятие политиком своей кандидатуры в Аризоне пока не означает отказ от участия в выборах на федеральном уровне.

21 августа на официальном сайте президентской кампании Кеннеди-младшего появилось сообщение, что в эту пятницу кандидат выступит с обращением к нации о его «дальнейших планах». По сообщению некоторых американских СМИ, Кеннеди-младший может заявить о выходе из президентской гонки и поддержать кандидатуру экс-главы Белого дома республиканца Дональда Трампа. Сам Трамп заявил о готовности встретиться с Кеннеди-младшим в пятницу, так как они, по его словам, «случайно окажутся» в одном и том же штате - Аризоне.

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