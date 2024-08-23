Десятки срочников пропали и попали в плен в Курской области

Как минимум 81 российский солдат срочной службы перестал выходить на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области, пишет «Русская служба Би-би-си».

Журналисты установили имена пропавших военнослужащих на основании анализа открытых данных. Большинство из них служили в 488-м гвардейском мотострелковом полку Сухопутных войск РФ, дислоцированном в Клинцах Брянской области. Последние несколько месяцев срочники этого полка находились на приграничных позициях в Курской области. Родственники срочников жалуются в соцсетях, что не могут получить информацию о них ни в военкоматах, ни в воинских частях.

Издание «Важные истории» по роликам в соцсетях идентифицировало 25 российских призывников, которых захватили в плен во время наступления ВСУ в Курской области. «Русская служба Би-би-си» установила имена еще 13 россиян, которые появлялись на видео с пленными. Их призвали на срочную службу из Коми, Дагестана и Ярославской области. В настоящее время известно о как минимум двух срочниках, погибших в августе в Курской области.

16 августа, когда ВСУ прорвались на территорию России, на сайте Change.org запустили петицию, в которой Владимира Путина призвали убрать срочников из Курской области. На данный момент петицию подписали более 11 тысяч человек.