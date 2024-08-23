USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально

новый поворот
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
15:37 4301

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал поздравительное письмо по случаю 34-й годовщины принятия Декларации о независимости страны. В своем поздравлении армянский премьер также указал на противоречия между Декларацией и Конституцией.

«Ссылка на Декларацию независимости позднее, в 1995 году, нашла место и присутствует до сих пор в преамбуле Конституции Республики Армения. Но, вопреки различным толкованиям, это не означает, что все содержание Декларации о независимости включено в Конституцию Республики Армения и содержание этих двух документов идентично», — сказал премьер-министр.

Пашинян указал на противоречия между Декларацией о независимости и Конституцией Армении

Пашинян подчеркнул, что хотя в статье 5 Декларации говорится, что Вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности подчинялись тогдашнему Верховному Совету, но, согласно действующей Конституции Армении, Вооруженные силы, полиция, органы государственной и общественной безопасности не подчиняются парламенту страны. Эти органы до внесения поправок в Конституцию 2015 года подчинялись президенту страны, а в 2018 году, после апреля, — правительству.

«Это прямо и недвусмысленно показывает, что в Конституции Республики Армения выражены только те положения Декларации независимости, которые выражены прямо, буквально и недвусмысленно, и любая другая интерпретация просто неуместна», — сказал Пашинян.

Следует отметить, что официальный Баку считает ссылку на Декларацию о независимости в преамбуле действующей Конституции Армении основной преградой для подписания мирного соглашения. Это связано с тем, что один из пунктов Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года упоминает о решении объединения тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской ССР. Азербайджан неоднократно заявлял на разных уровнях, что мирное соглашение невозможно без исключения ссылки на Декларацию о независимости из преамбулы Конституции Армении.

Баку считает ссылку на Декларацию о независимости в преамбуле действующей Конституции Армении основной преградой для подписания мира

Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков недавно, во время визита в Вашингтон, аргументированно изложил позицию Баку. Дипломат отметил, что если мирное соглашение будет подписано без изменения Конституции Армении, у Конституционного суда Армении будет основание для его отмены. Это связано с тем, что согласно принципам мирного соглашения, Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана, что означает, что Ереван не может предъявлять никаких претензий к бывшему Нагорно-Карабахскому региону.

Амирбеков также отметил, что даже если текущее правительство Армении подпишет мирное соглашение, новые власти могут отменить его, сославшись на противоречие с Конституцией страны.

Хотя в одном из пунктов проекта мирного соглашения указано, что стороны обязуются учитывать это соглашение выше своих внутренних законодательных актов, этого недостаточно. Потому что даже если этот пункт присутствует в соглашении, существуют формальные основания для утверждения, что оно противоречит действующей Конституции, что в итоге может привести к его отмене через Конституционный суд. Поэтому исключение ссылки на Декларацию о независимости из преамбулы Конституции Армении выдвинуто как обязательное условие для подтверждения отсутствия у Армении территориальных претензий к Азербайджану как сейчас, так и в будущем.

Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков отметил, что даже если текущее правительство Армении подпишет мир, новые власти могут отменить его, сославшись на противоречие с Конституцией страны

В этом контексте подчеркивание Николом Пашиняном противоречий между Декларацией о независимости и Конституцией Армении могло бы быть расценено как подготовка почвы для исключения ссылки на Декларацию из преамбулы новой Конституции в будущем. Однако премьер не упомянул основное требование официального Баку для подписания мирного соглашения и не напомнил о территориальных претензиях к другой стране в Декларации о независимости, на которую ссылается преамбула Конституции.

Это вызывает серьезные сомнения в том, действительно ли армянское руководство заинтересовано в скорейшем подписании мирного соглашения. Если Армения часто повторяет, что у нее нет территориальных претензий к Азербайджану, то почему она не говорит открыто, что формальная часть преамбулы Конституции мешает миру и не готовит общественность к устранению этого препятствия?

С другой стороны, власти Армении создали комиссию для работы над проектом новой Конституции, но часто повторяют, что принятие новой Конституции является внутренним делом страны и не может быть предметом переговоров с Азербайджаном. Также нет официальных заявлений или мнений о том, что ссылка на Декларацию о независимости будет отменена в проекте новой Конституции.

Баку считает внесение изменений в армянскую Конституцию важной предпосылкой подписания мира, предупреждая, что в противном случае не подпишет никакого договора

Известно, что армянское руководство утверждает, что разработка нового проекта Конституции и его принятие на референдуме — это «сложный процесс», который займет 2-3 года. Это означает, что подписание мирного соглашения будет зависеть от того, когда Армения полностью и официально откажется от своих территориальных претензий к Азербайджану.

Сегодня Баку считает внесение изменений в армянскую Конституцию важной предпосылкой подписания мирного договора, предупреждая, что в противном случае не подпишет никакого договора. Азербайджан считает проблематичной упомянутую в Основном законе Армении Декларацию независимости, в которой есть ссылка на объединение Армении и Нагорного Карабаха. В Ереване называют требование Баку изменить Конституцию попыткой вмешательства во внутренние дела Армении.

Несколько месяцев назад МИД Армении заявил, что, во-первых, в проекте мирного соглашения есть положение, согласно которому стороны не имеют территориальных претензий друг к другу. Кроме того, было оговорено, что ни одна из сторон не может ссылаться на внутреннее законодательство для нарушения своих обязательств по мирному соглашению. В Ереване это считают достаточным, в Баку – нет.

Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 131
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 4302
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 7327
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 854
Вдова Раиси обвиняет Британию
Вдова Раиси обвиняет Британию
15:59 1808
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
13:57 6325
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 5390
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан фото
15:04 1654
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез видео; обновлено 16:23
16:23 6344
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 8328
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы; все еще актуально
03:53 9635

ЭТО ВАЖНО

Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 131
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 4302
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 7327
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 854
Вдова Раиси обвиняет Британию
Вдова Раиси обвиняет Британию
15:59 1808
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
13:57 6325
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 5390
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан фото
15:04 1654
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез видео; обновлено 16:23
16:23 6344
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 8328
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы; все еще актуально
03:53 9635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться