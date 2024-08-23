Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал поздравительное письмо по случаю 34-й годовщины принятия Декларации о независимости страны. В своем поздравлении армянский премьер также указал на противоречия между Декларацией и Конституцией. «Ссылка на Декларацию независимости позднее, в 1995 году, нашла место и присутствует до сих пор в преамбуле Конституции Республики Армения. Но, вопреки различным толкованиям, это не означает, что все содержание Декларации о независимости включено в Конституцию Республики Армения и содержание этих двух документов идентично», — сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что хотя в статье 5 Декларации говорится, что Вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности подчинялись тогдашнему Верховному Совету, но, согласно действующей Конституции Армении, Вооруженные силы, полиция, органы государственной и общественной безопасности не подчиняются парламенту страны. Эти органы до внесения поправок в Конституцию 2015 года подчинялись президенту страны, а в 2018 году, после апреля, — правительству. «Это прямо и недвусмысленно показывает, что в Конституции Республики Армения выражены только те положения Декларации независимости, которые выражены прямо, буквально и недвусмысленно, и любая другая интерпретация просто неуместна», — сказал Пашинян. Следует отметить, что официальный Баку считает ссылку на Декларацию о независимости в преамбуле действующей Конституции Армении основной преградой для подписания мирного соглашения. Это связано с тем, что один из пунктов Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года упоминает о решении объединения тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской ССР. Азербайджан неоднократно заявлял на разных уровнях, что мирное соглашение невозможно без исключения ссылки на Декларацию о независимости из преамбулы Конституции Армении.

Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков недавно, во время визита в Вашингтон, аргументированно изложил позицию Баку. Дипломат отметил, что если мирное соглашение будет подписано без изменения Конституции Армении, у Конституционного суда Армении будет основание для его отмены. Это связано с тем, что согласно принципам мирного соглашения, Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана, что означает, что Ереван не может предъявлять никаких претензий к бывшему Нагорно-Карабахскому региону. Амирбеков также отметил, что даже если текущее правительство Армении подпишет мирное соглашение, новые власти могут отменить его, сославшись на противоречие с Конституцией страны. Хотя в одном из пунктов проекта мирного соглашения указано, что стороны обязуются учитывать это соглашение выше своих внутренних законодательных актов, этого недостаточно. Потому что даже если этот пункт присутствует в соглашении, существуют формальные основания для утверждения, что оно противоречит действующей Конституции, что в итоге может привести к его отмене через Конституционный суд. Поэтому исключение ссылки на Декларацию о независимости из преамбулы Конституции Армении выдвинуто как обязательное условие для подтверждения отсутствия у Армении территориальных претензий к Азербайджану как сейчас, так и в будущем.

В этом контексте подчеркивание Николом Пашиняном противоречий между Декларацией о независимости и Конституцией Армении могло бы быть расценено как подготовка почвы для исключения ссылки на Декларацию из преамбулы новой Конституции в будущем. Однако премьер не упомянул основное требование официального Баку для подписания мирного соглашения и не напомнил о территориальных претензиях к другой стране в Декларации о независимости, на которую ссылается преамбула Конституции. Это вызывает серьезные сомнения в том, действительно ли армянское руководство заинтересовано в скорейшем подписании мирного соглашения. Если Армения часто повторяет, что у нее нет территориальных претензий к Азербайджану, то почему она не говорит открыто, что формальная часть преамбулы Конституции мешает миру и не готовит общественность к устранению этого препятствия? С другой стороны, власти Армении создали комиссию для работы над проектом новой Конституции, но часто повторяют, что принятие новой Конституции является внутренним делом страны и не может быть предметом переговоров с Азербайджаном. Также нет официальных заявлений или мнений о том, что ссылка на Декларацию о независимости будет отменена в проекте новой Конституции.