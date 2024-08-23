Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез
Начальник Федеральной пенитенциарной службы России доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в волгоградской колонии №19.
Президент РФ заслушал доклады глав МВД и Росгвардии и других по ситуации в волгоградской колонии.
August 23, 2024
*** 15:19
Заключенные, захватившие заложников в волгоградской ИК, хотят, чтобы вертолет приземлился прямо во дворе колонии и отвез их в Грузию, $2 млн должны быть на борту, утверждают российские телеграм-каналы.
В случае преследования они угрожают убить всех заложников.
Также сообщается, что для переговоров в колонию везут местного муллу.
Тем временем российские СМИ опубликовали имена предполагаемых террористов.
По предварительным данным, нападавших трое или четверо. Они могут быть причастны к ИГИЛ. По факту захвата заложников СК возбудил уголовное дело — по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть (часть 4 статьи 206 УК РФ), и дезорганизации деятельности колоний (часть 3 статьи 321 УК РФ). В колонию выехала группа центрального аппарата ФСИН.
*** 14:44
Заключенные убили несколько сотрудников ИК в Волгоградской области и взяли заложников, сообщают российские телеграм-каналы.
Утверждается, что заключенные убили минимум трех сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. Как минимум семь человек пострадали — они в реанимации, еще несколько человек в заложниках.
По предварительной информации, один из нападавших был осужден по статье о «теракте», других подробностей о них не приводится. В исправительной колонии объявили режим ЧС.
«Нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо», - сказано в сообщении.
Также разнится информация источников о начальнике колонии Андрее Девятовом – по одним данным, он в реанимации, по другим – его взяли в заложники.
ФСИН заявила, что в ИК-19 «проводятся мероприятия по освобождению заложников», не став пока раскрывать иные подробности. Дорога к ИК-19 перекрыта. Радикалы якобы потребовали два миллиона долларов и вертолет.
*** 14:35
В колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, сообщают российские издания, ссылаясь на ФСИН.
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным Baza, в заложниках оказались четыре человека. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Baza сообщает о трех погибших и как минимум двух раненых — сотруднике ФСИН и заключенном.
Утверждается, что нападавшие заявили о принадлежности к ИГИЛ, но достоверность этой информации пока не подтверждена.