USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез

видео; обновлено 16:23
16:23 6350

Начальник Федеральной пенитенциарной службы России доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в волгоградской колонии №19.

Президент РФ заслушал доклады глав МВД и Росгвардии и других по ситуации в волгоградской колонии.

*** 15:19

Заключенные, захватившие заложников в волгоградской ИК, хотят, чтобы вертолет приземлился прямо во дворе колонии и отвез их в Грузию, $2 млн должны быть на борту, утверждают российские телеграм-каналы.

В случае преследования они угрожают убить всех заложников.

Также сообщается, что для переговоров в колонию везут местного муллу.

Тем временем российские СМИ опубликовали имена предполагаемых террористов.

По предварительным данным, нападавших трое или четверо. Они могут быть причастны к ИГИЛ. По факту захвата заложников СК возбудил уголовное дело — по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть (часть 4 статьи 206 УК РФ), и дезорганизации деятельности колоний (часть 3 статьи 321 УК РФ). В колонию выехала группа центрального аппарата ФСИН.

*** 14:44

Заключенные убили несколько сотрудников ИК в Волгоградской области и взяли заложников, сообщают российские телеграм-каналы.

Утверждается, что заключенные убили минимум трех сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области. Как минимум семь человек пострадали — они в реанимации, еще несколько человек в заложниках.

По предварительной информации, один из нападавших был осужден по статье о «теракте», других подробностей о них не приводится. В исправительной колонии объявили режим ЧС.

«Нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо», - сказано в сообщении.

Также разнится информация источников о начальнике колонии Андрее Девятовом – по одним данным, он в реанимации, по другим – его взяли в заложники.

ФСИН заявила, что в ИК-19 «проводятся мероприятия по освобождению заложников», не став пока раскрывать иные подробности. Дорога к ИК-19 перекрыта. Радикалы якобы потребовали два миллиона долларов и вертолет. 

*** 14:35

В колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, сообщают российские издания, ссылаясь на ФСИН.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным Baza, в заложниках оказались четыре человека. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Baza сообщает о трех погибших и как минимум двух раненых — сотруднике ФСИН и заключенном.

Утверждается, что нападавшие заявили о принадлежности к ИГИЛ, но достоверность этой информации пока не подтверждена.

Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 140
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 4305
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 7327
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 857
Вдова Раиси обвиняет Британию
Вдова Раиси обвиняет Британию
15:59 1808
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
13:57 6325
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 5391
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан фото
15:04 1654
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез видео; обновлено 16:23
16:23 6351
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 8328
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы; все еще актуально
03:53 9635

ЭТО ВАЖНО

Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 140
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 4305
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 7327
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 857
Вдова Раиси обвиняет Британию
Вдова Раиси обвиняет Британию
15:59 1808
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
Украинцы штурмуют женскую колонию: там засели российские солдаты
13:57 6325
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 5391
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан
Какие документы подписали Азербайджан и Узбекистан фото
15:04 1654
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез
Заключенные в российской колонии захватили заложников: Путин созвал Совбез видео; обновлено 16:23
16:23 6351
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 8328
Путин и Алиев создают свой университет
Путин и Алиев создают свой университет взгляд из Москвы; все еще актуально
03:53 9635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться