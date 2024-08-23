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Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Американцы едут в Китай договариваться

15:26 761

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан посетит Китай на следующей неделе, чтобы встретиться с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом изданию Axios сообщили два источника.

Ожидается, что Салливан и Ван И заложат основу для потенциальной финальной встречи между президентом Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином позже в этом году.

После выхода из президентской гонки Байден заявил, что планирует уделять больше времени иностранным делам, в том числе совершать больше международных поездок.

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Путин и Алиев создают свой университет
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03:53 9638
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