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Макрон ищет нового премьер-министра

15:42 647

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу встретился с лидерами левых сил, начиная переговоры с целью сформировать следующее правительство после июльских выборов. Об этом сообщает BBC.

Левый четырехпартийный «Новый народный фронт» хочет, чтобы премьер-министром стала малоизвестная госслужащая Люси Касте. Однако 37-летняя экономистка считается маловероятным кандидатом на должность премьер-министра от президента.

Елисейский дворец заявил накануне пятничных переговоров, что Макрон «на стороне французов» и «воли их голоса». По словам президентских чиновников, премьер-министру необходимо большое и стабильное большинство, чтобы он не был свергнут первым же вотумом недоверия.

Прибыв на переговоры с президентом, Касте заявила, что лидеры левых сил пришли, чтобы напомнить Макрону об «уважении к результатам выборов» и необходимости «вывести страну из паралича, в который она погрузилась».

Если же Макрон решит назначить другого премьер-министра, Касте предупредила, что это будет сигналом того, что он не прислушался к требованиям избирателей о смене политического курса.

После переговоров с левым альянсом Макрон встретится с партиями, входящими в его собственный альянс, а затем с лидерами правых республиканцев.

Если же Макрон решит назначить другого премьер-министра, Касте предупредила, что это будет сигналом того, что он не прислушался к требованиям избирателей о смене политического курса.

После переговоров с левым альянсом Макрон встретится с партиями, входящими в его собственный альянс, а затем с лидерами правых республиканцев.

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