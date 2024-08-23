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Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

В Украине назвали лучший способ принудить Россию к переговорам

15:56 1700

Наиболее эффективным ответом на превосходство ВС РФ в артиллерии, доминирование в небе, длительный ракетный террор являются удары по российским базам и арсеналам, аэродромам и военным предприятиям. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Это наиболее эффективная тактика ведения войны, учитывая военные преимущества россиян. Это наиболее прагматичный и действенный способ посадить россиян за стол переговоров на наших условиях», - заявил Гаврилюк и добавил: «Дальнобойные средства поражения и снятие красных линий на их применение по военным объектам России - это не угроза эскалации войны, а путь к ее завершению. Потому что именно дальнобойное оружие, авиация, мощная система ПВО быстрее приблизят тот момент, когда в Кремле окончательно поймут, что российская армия не может достичь успеха в Украине, что цена войны слишком высока для России».

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03:53 9640
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