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Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Новость дня
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане

Вдова Раиси обвиняет Британию

15:59 1814

Борьба между странами Ближнего Востока - это «результат британской политики», заявила вдова президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода в интервью Russia Today.

Она отметила, что «даже в таких обстоятельствах ее супругу удавалось завоевывать доверие соседей в кратчайшие сроки».

«Это был очень важный момент. Такого уровня доверия не достигалось даже при предыдущей власти. У нас (прежде) никогда такого не было», - сказала она.

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Вдова Раиси обвиняет Британию
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03:53 9640
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