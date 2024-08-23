Вдова Раиси обвиняет Британию
15:59 1814
Борьба между странами Ближнего Востока - это «результат британской политики», заявила вдова президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода в интервью Russia Today.
Она отметила, что «даже в таких обстоятельствах ее супругу удавалось завоевывать доверие соседей в кратчайшие сроки».
«Это был очень важный момент. Такого уровня доверия не достигалось даже при предыдущей власти. У нас (прежде) никогда такого не было», - сказала она.
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