AYNA призывает не мешать велосипедистам

В рамках проекта, реализованного Агентством наземного транспорта Азербайджана с целью развития микромобильности, общественности представлен видеоролик, пропагандирующий использование велосипедов как транспортных средств.

Подготовленный агентством видеоролик наглядно демонстрирует наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня велосипедисты столицы. В нем отражается реальность и наша повседневная жизнь.

Для развития мобильности города, снижения загруженности дорог, защиты окружающей среды, повышения физической активности и здорового образа жизни переход на велосипеды неизбежен.

Представляем видеоролик вашему вниманию: