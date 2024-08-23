Кубок Европы: Азербайджан проиграл Нидерландам

В Вене продолжается Кубок Европы по баскетболу 3х3.

Сегодня в борьбу вступила мужская сборная Азербайджана в составе Джордана Дэвиса, Амиля Гамзаева, Джабраила Акперова и Эндара Поладханлы.

В первом матче групповой стадии азербайджанские баскетболисты уступили Нидерландам – 9:21. В 19:15 Азербайджан сыграет с Австрией, а в последнем матче группы австрийцы померятся силами с нидерландцами. Две лучшие команды выйдут из группы.

Напомним, вчера женская сборная Азербайджана проиграла на групповой стадии Испании и Австрии и выбыла из борьбы.