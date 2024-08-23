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Кубок Европы: Азербайджан проиграл Нидерландам

Отдел спорта
16:28 421

В Вене продолжается Кубок Европы по баскетболу 3х3.

Сегодня в борьбу вступила мужская сборная Азербайджана в составе Джордана Дэвиса, Амиля Гамзаева, Джабраила Акперова и Эндара Поладханлы.

В первом матче групповой стадии азербайджанские баскетболисты уступили Нидерландам – 9:21. В 19:15 Азербайджан сыграет с Австрией, а в последнем матче группы австрийцы померятся силами с нидерландцами. Две лучшие команды выйдут из группы.

Напомним, вчера женская сборная Азербайджана проиграла на групповой стадии Испании и Австрии и выбыла из борьбы.

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