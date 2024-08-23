Главы МИД Армении и Ирана обсудили вопросы двусторонней повестки
16:42 314
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.
«Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений Армении и Ирана, подчеркнув обоюдную готовность прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления стабильного партнерства. Обсуждались и предстоящие программы», - говорится в сообщении.
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