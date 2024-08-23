Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя

Турция оказалась в центре внимания американских СМИ из-за экспорта беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет в Малайзию и Индонезию.

Влиятельный американский журнал Forbes отмечает развитие военно-технических связей Турции с Индонезией и Малайзией, заказавших у Анкары беспилотники Bayraktar TB2 и ракеты Kara Atmaca. Помимо этого, в последние годы обе страны стали крупными импортерами продукции турецкого военно-промышленного комплекса, приобретая современные БПЛА, противокорабельные ракеты и даже боевые корабли. В этой связи Forbes цитирует министра обороны Турции Яшара Гюлера. «Мы надеемся увеличить количество совместных учений, проводимых нашими вооруженными силами, - заявил Гюлер 17 августа в День независимости Индонезии. - Наша основная цель - укрепить дружбу и сотрудничество во всех областях». Судя по публикации в Forbes, начальник штаба ВВС Индонезии Хади Тхаджанто встретился в начале июля со своим турецким коллегой и обсудил с ним вопросы сотрудничества в области усиления систем ПВО.

Сообщается также, что высокопоставленный индонезийский офицер посетил объекты компании BAYKAR Technology, производящей беспилотники Bayraktar TB2, где наблюдал за демонстрационным полетом передового боевого беспилотного летательного аппарата AKINCI. Отмечая значительное усиление в последние два года турецко-индонезийского сотрудничества в области обороны, издание пишет, что в рамках контракта на 300 миллионов долларов, подписанного в 2023 году с концерном TAI, Джакарта заказала для своей армии, ВВС и ВМФ 12 беспилотников Anka, которые будут поставлены до ноября 2025 года. По мнению командования армии, турецкие беспилотники идеально подходят для мониторинга и защиты обширных морских границ Индонезии. К примеру, Министерство обороны пересмотрело план по импорту оружия от различных поставщиков, решив оснащать боевые корабли ракетами турецкого производства. Индонезия стала первым покупателем партии турецких противокорабельных ракет Atmaca, разработанных для замены американских AGM-84 Harpoons. Сообщается, что в минувшее воскресенье наземная версия ракеты Kara Atmaca прошла тесты на дальнобойность, поразив цель с «абсолютной точностью». Утверждается, что эта ракета поражает цели на расстоянии до 173 миль, а также имеет более тяжелую боевую часть по сравнению с морской версией. Журнал отметил, что ракета Atmaca не является единственной разработкой Турции в этом направлении. В ноябре 2022 года компания Roketsan подписала с Индонезией контракт на поставку экспортной версии баллистической ракеты Bora-1, известной как Khan.

Forbes также сообщает, что Индонезия подписала с Турцией еще один контракт на развитие комплексной системы противовоздушной обороны. Подробности этого контракта пока неизвестны. «Сделка, вероятно, обсуждалась 1 июля в ходе встречи между начальником штаба ВВС Индонезии и командующим военно-воздушными силами Турции, - отмечает издание. - В то же время стоит отметить, что в начале августа Турция анонсировала свою интегрированную многоуровневую национальную систему ПВО Polad Günbəz, состоящую, в основном, из ракет собственного производства». Forbes напоминает, что Турция также подписала важные оборонные контракты с Малайзией - западным соседом Индонезии. По данным американского журнала, в понедельник министр обороны Турции Яшар Гюлер посетил Куала-Лумпур, где встретился не только со своим малайзийским коллегой, но и с премьер-министром Анваром Ибрагимом. В июне Малайзия подписала с Турцией контракт на строительство трех патрульных кораблей. По данным Defence News, это первый межправительственный контракт на поставку оборонного оборудования для Малайзии. Корабли будут оснащены турецкими датчиками и ракетами Atmaca.