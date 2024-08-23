Европа встревожена из-за Германии

Сокращение немецкой помощи Украине "очень тревожно" и является "плохой новостью", об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В абсолютном выражении Германия делает очень многое, чтобы помочь Украине справиться с российским вторжением. Поэтому предстоящее сокращение помощи из Берлина Киеву вызывает большую тревогу", - сказал он. Боррель также публично признал, что Евросоюз является "частью конфликта" в Украине.

"Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность", — заявил Боррель.