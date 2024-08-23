В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара

В одном из самых престижных районов Стамбула, в Ваникое, расположенном в Ускюдаре - особо охраняемой территории, разгорелся скандал вокруг незаконного строительства, связанного с известным российским олигархом. Вопрос о том, кто дал разрешение на возведение бетонного здания на территории, находящейся под юрисдикцией мэрии Стамбула, стал одной из главных тем для обсуждений в Турции. Как разгорелся скандал вокруг незаконного строительства в элитном районе на берегу Босфора? В начале августа Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции направило официальное письмо в мэрию Стамбула, в котором сообщалось о незаконном строительстве огромной виллы в Ваникое. Министерство потребовало принятия срочных мер.

В ответ 16 августа архитектурное управление мэрии, которое должно было выдать разрешение на строительство, заявило, что соседние виллы были снесены, а незаконная постройка опечатана. Однако, узнав, что строительство продолжается, сотрудники Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата 18 августа вместе с полицией выехали на место строительных работ и опечатали объект. В официальном заявлении министерства говорится: «Министерством было установлено, что в районе Ваникой, Ускюдар ведется незаконное строительство. В ходе проверки, проведенной в зоне, находящейся под юрисдикцией мэрии Стамбула, строительство было признано незаконным и прекращено». Как известно, еще 11 июля 2018 года в Турции в рамках расследования против Вооруженной преступной организации Аднана Октара были произведены массовые аресты. В рамках следствия внимание турецких правоохранителей сосредоточилось на имуществе Аднана Октара. Вскоре после того как суд приговорил Октара к рекордному сроку, стало известно о судьбе виллы в Ваникое, известной как «космическая резиденция», где он проживал вместе со своими сторонниками. Сначала утверждалось, что эта вилла была продана известному российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, но позже выяснилось, что ее купил другой российский бизнесмен Борис Борисенко. Сообщается, что Борисенко, владелец британской компании Pure Fueloil, заплатил за «космическую резиденцию» 26 миллионов долларов. По другой версии, Борисенко и Абрамович являются близкими друзьями, и виллу на самом деле купил бизнесмен - влиятельный россиянин, оформив сделку на имя Борисенко. В 2023 году после покупки на территории виллы, где строительство было запрещено, вырубили деревья и начали возводить новое здание.