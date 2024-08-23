Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов

«Сейчас поставки на экспорт снизились по понятным причинам: все для фронта, все для победы», — сказал Чемезов в интервью Reuters, добавив, что со стороны иностранных партнеров «складывается отложенный спрос».

По словам главы «Ростеха», из-за необходимости выполнять повышенный гособоронзаказ возник «лист ожидания» на российское оружие и «немалая очередь».

Объем сорванных контрактов может достигать $5-10 млрд за последний год, следует из заявлений Чемезова. Так, по состоянию на 2024 год «экспортный портфель достиг рекордной цифры — $60 млрд», сообщил он. При этом в мае 2023 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев оценивал экспортные заказы в $50–55 млрд.

В мае прошлого года о срыве контрактов на поставку российского оружия заявили власти Армении. Замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян жаловался, что Ереван не получил в том числе вооружения, за которые уже были перечислены средства.

В марте 2023 года стало известно, что Россия срывает договоренности с Индией по поставкам зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Контракт на пять полковых комплектов за $5,4 млрд «Рособоронэкспорт» заключил в 2018 году и обязался передать их заказчику до конца 2024 года. Однако война и санкции нарушили эти планы. Российская сторона «письменно уведомила» Нью-Дели о задержке, писала Economic Times со ссылкой на высокопоставленного представителя индийских ВВС.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SPIRI), экспорт вооружений России обвалился на 53% в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. В результате доля Россия откатилась со второго на третье место в перечне крупнейших мировых поставщиков оружия, а ее доля на глобальном рынке сжалась до 11%. Первое место по-прежнему занимают США, чей экспорт вырос на 17%, а доля на мировом рынке вооружений достигла 42%. На второе место вышла Франция, нарастившая экспорт на 47% за пять лет.