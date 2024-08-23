ЧП на Ростовской АЭС

Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине, сообщил Росэнергоатом.

В сообщении Росэнергоатома говорится, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.