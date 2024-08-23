ЦАХАЛ уничтожил километровый туннель и оружейный склад

ЦАХАЛ отчитался о новых успехах в центре и на юге сектора Газа. В городе Газе, в районе Зейтун, военные обнаружили очередную школу, переделанную под террористические нужды. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Сообщается, что раньше это место было школой под названием «Джафар Али бин Абу Талеб». Но ХАМАС разместил в ней командный пункт и склад боеприпасов.

Армия действовала на основании собственной разведки и информации АМАН. Перед атакой следили, чтобы поблизости не было гражданских. А потом ударили с истребителя высокоточной бомбой. Но, судя по видео взрыва, здание было битком набито взрывчаткой. Видна вторичная детонация. И полностью аккуратным такой удар назвать сложно.

Тем временем на юге сектора военные инженеры ищут и уничтожают террористические туннели. Сегодня ЦАХАЛ поделился кадрами уничтожения километровой подземной системы в Рафиахе.