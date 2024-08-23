USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

ЦАХАЛ уничтожил километровый туннель и оружейный склад

видео
19:04 728

ЦАХАЛ отчитался о новых успехах в центре и на юге сектора Газа. В городе Газе, в районе Зейтун, военные обнаружили очередную школу, переделанную под террористические нужды. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Сообщается, что раньше это место было школой под названием «Джафар Али бин Абу Талеб». Но ХАМАС разместил в ней командный пункт и склад боеприпасов.

Армия действовала на основании собственной разведки и информации АМАН. Перед атакой следили, чтобы поблизости не было гражданских. А потом ударили с истребителя высокоточной бомбой. Но, судя по видео взрыва, здание было битком набито взрывчаткой. Видна вторичная детонация. И полностью аккуратным такой удар назвать сложно.

Тем временем на юге сектора военные инженеры ищут и уничтожают террористические туннели. Сегодня ЦАХАЛ поделился кадрами уничтожения километровой подземной системы в Рафиахе.

MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 1285
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 9748
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца ФОТО, ВИДЕО
19:48 805
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана фото; обновлено 19:45
19:45 3184
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
19:23 1401
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 5200
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 6942
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 5096
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 7382
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 8740
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 2429

ЭТО ВАЖНО

MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
MyGroup Holding открыл флагманский магазин XOR в Баку
20:03 1285
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками фото; видео; обновлено 14:14
14:14 9748
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца
«Карабах» подписал ганца, а «Нефтчи» - сенегальца ФОТО, ВИДЕО
19:48 805
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана
Встреча первых леди Азербайджана и Узбекистана фото; обновлено 19:45
19:45 3184
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
Миллиардер Усманов: Российские бизнесмены не могут влиять на власть
19:23 1401
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара
В Стамбуле скандал вокруг виллы Романа Абрамовича и Аднана Октара наша корреспонденция
17:13 5200
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан
Путин и Пашинян поговорили: обсуждался Азербайджан обновлено 15:35
15:35 6942
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
Россия сорвала оружейные контракты на миллиарды долларов
17:22 5096
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально
Пашинян сделал шаг назад: с Конституцией не все нормально новый поворот
15:37 7382
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане
Армяне пошли на Ватикан из-за истоков христианства в Азербайджане реакция посла Ильгара Мухтарова
11:26 8740
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя
Турция берет вооружение Индонезии и Малайзии на себя наш обзор
16:52 2429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться