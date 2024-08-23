В Стамбуле задержали «куратора» РПК в Финляндии

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и Стамбульского департамента полиции задержали в Стамбуле гражданку Ирана Мехназ Омари, которая отвечала за финскую структуру террористической Рабочей партии Курдистана.

Источники Anadolu в силовых структурах сообщили, что Омари (кодовое имя «Назе Ад») обеспечивала координацию между боевиками и главарями террористической организации в Финляндии, а также принимала активное участие в вербовке в ряды РПК и в вопросе финансирования.

Кроме того, Омари занималась организацией акций и мероприятий РПК в Финляндии. Она была задержана в Стамбуле по итогам совместной операции турецких спецслужб и Стамбульского департамента полиции.