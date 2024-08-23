Россия меняет посла в США?

Посол России в США Анатолий Антонов вернется из Вашингтона на родину в октябре. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Москве.

"По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц", - сказал собеседник агентства.

Анатолий Антонов (69 лет) назначен российским послом в США 21 августа 2017 года. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и замглавы МИД РФ.